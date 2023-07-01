العراق يحقق أكثر من 7 مليارات دولار إيرادات مالية من مبيعات النفط خلال حزيران

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط، يوم السبت، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة من مبيعات الخام لشهر حزيران الماضي، وذلك وفقا للإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"..

وقالت الوزارة في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز ان "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (59) الفا و(52) برميلاً ، بايرادات بلغت (7.115) مليارات دولار" .

واضافت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(725) الفا و (620) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (299) الفا و(445) برميلا فيما كانت الصادرات من القيارة مليون و(33) الفا و(987) برميلا " .

واشارت الى ان "معدل الكميات اليومية المصدرة (3) مليون و(335) الف برميل في اليوم، مبينة ان " معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً" .