العراق يحقق أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات مالية من صادرات النفط خلال شهر

شفق نيوز - بغداد / أربيل

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الجمعة، تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار إيرادات مالية من صادرات النفط الخام خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ووفقا للإحصائية النهائية لشهر حزيران/يونيو الماضي الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 98 مليوناً، و 882 الفاً، و613 برميلاً، بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و698 مليوناً و21 ألف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال الشهر نفسه من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 97 مليوناً، و718 الفاً، و 994 برميلاً، فيما كانت الصادرات من حقل القيارة 946 الفاً و741 برميلاً.

أما كمية الصادرات إلى الاردن فبلغت 216 الفاً و 878 برميلاً.