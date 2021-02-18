العراق يحقق أكثر من 4.5 مليار دولار إيرادات عن تصدير النفط خلال كانون الثاني الماضي

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وذكر بيان للوزارة أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 85 مليوناً و870 الف و503 براميل، بإيرادات بلغت أربعة مليارات و602مليون و609 الاف دولار ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان ثلاثة ملايين و52 الفاً و194 برميلا، بايرادات بلغت 162 مليوناً و391 الفاً و98 دولاراً.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (53.586) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.

ومن الجدير بالذكر ان كميات وايرادات شحنات النفط الخام المصدرة والتي تم تسويقها بعلاوة سعرية لتحقيق ايراد إضافي خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ كايراد كلي ( 88) مليونا و(635) الفا و( 488) دولارا.