العراق يحقق أكبر شراء لسندات الخزانة الأمريكية منذ 10 سنوات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاربعاء، ان العراق حقق أكبر شراء لسنداتها خلال شهر تشرين الأول من عام 2022، منذ أكثر من 10 سنوات ليكون بذلك أحد كبار الحائزين الأجانب.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراق حقق خلال شهر تشرين الأول من عام 2022، اكبر شراء لسندات الخزانة الأمريكية، بواقع 38 مليار دولار"، مبينة ان "قيمة هذه السندات ارتفعت بنسبة 86% عن قيمة السندات لعام 2021 وارتفعت بنسبة 76% عن عام 2020، كما ارتفعت بنسبة 16% عن عام 2019".

واضافت ان "اعلى حيازة للعراق لسندات الخزانة الأمريكية كانت في عام 2012، عندما وصلت قيمة السندات في ذلك العام إلى 48.3 مليار دولار، لتنخفض بعدها بنسبة 29% في عام 2011".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بأكبر قيمة لهذه السندات، تليها الصين ثانيا والمملكة المتحدة ثالثا ".