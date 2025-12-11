العراق يحقق قفزة كبيرة في صادراته النفطية الى أميركا ويتفوق على السعودية

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الخميس، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 7 ملايين برميل خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي محققا زيادة بلغت أكثر من 2.5 مليون برميل عن الشهر الذي سبقه.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 7.920 ملايين برميل، مرتفعا عن شهر تشرين الاول الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 4.495 ملايين برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر متوسط 149 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني ، فيما صدر متوسط 92 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 397 ألف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، متوسط 435 ألف برميل يوميا في الأسبوع الرابع".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الاميركية، أن "العراق جاء بالمرتبة الثالثة في صادراته لأميركا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".

وأشارت الإدارة، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الاولى عربيا بأكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأمريكا قبل السعودية التي جاءت ثانيا بصادرات بلغت 7.380 ملايين برميل، وجاءت ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 1.440 مليون برميل".