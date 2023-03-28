العراق يحقق قفزة كبيرة بصادراته النفطية إلى أمريكا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء، ان صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت اكثر من 113 مليون برميل خلال عام 2022.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات العراق من النفط الخام ومنتجاتها لأمريكا خلال عام 2022 بلغ 113.941 مليون برميل، مرتفعا بنسبة 98.93% عن سنة 2021 والتي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا فيها 57.277 مليون برميل ومرتفعا بنسبة 76.77% عن سنة 2020 التي بلغت الصادرات النفطية فيها لأمريكا 64.456 مليون برميل".

واضافت ان "اعلى معدل للصادرات النفطية لأمريكا خلال العام الماضي 2022 كانت في شهر تموز حيث بلغت 16.611 مليون برميل، فيما كانت اقل معدل للصادرات النفطية لشهر اذار حيث بلغت 6.330 مليون برميل ".

واشارت الى ان "اعلى معدل للصادرات العراقية النفطية ومنتجاتها لأمريكا خلال العشر سنوات الماضية كان في عام 2017 حيث بلغت هذه الصادرات 220.499 مليون برميل واقل الصادرات خلال العشر السنوات الماضي كان في عام 2021".

ويصدر العراق ما يقارب من 10% من صادراته النفطية لأمريكا، ويعتبر العراق ضمن اهم عشر دول مصدرة لأمريكا بجانب كندا والمكسيك والسعودية.