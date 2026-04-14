العراق يحقق قفزة في الإنتاج .. نحو 700 ألف طن من الاسمنت في غضون شهر

أعلنت الشركة العامة للسمنت العراقية، يوم الثلاثاء، تحقيق معدل إنتاج تجاوز 676 ألف طن من مختلف أنواع الإسمنت خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مرجعةً السبب في التقدم الحاصل إلى ديمومة واستقرار عمليات التشغيل في معاملها.

وذكر مدير عام الشركة عوض كاظم عبد الأمير، أن الكميات المسوقة خلال الشهر ذاته بلغت أكثر من 664 ألف طن، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ويعزز حضور المنتج العراقي، مشيراً إلى عدد من معامل الشركة التي سجلت "نمواً ملحوظاً" مقارنةً بالعام الماضي 2025 والتي من بينها معمل سمنت كبيسة بنسبة تطور بلغت (37%)، ومعمل سمنت القائم بنسبة تطور بلغت (17%)، ومعمل سمنت سنجار بنسبة تطور بلغت (14%).

وأكد المدير العام أن الشركة ماضية في تطوير أداء معاملها وزيادة قدراتها الإنتاجية، بما يعزز دور الصناعة الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد.