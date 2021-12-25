العراق يحقق قرابة 8 مليارات دولار من بيع النفط خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط يوم السبت عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي، وذلك طبقا للاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

و بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (98) مليوناً و(192) الفا و(317) برميلا ، بإيرادات بلغت (7) مليارات و(610 ) ملايين، و (850) الف دولار.

واشارت الاحصائية إلى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (95) مليونا و(860) الفا و (149) برميلا ، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونين و(32) الفا و(685) برميلا.

وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (77.510) دولاراً.

ووفقا للإحصائية فإن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (30) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.