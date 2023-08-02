العراق يحقق زيادة ملحوظة بأكثر من مليار دولار من إيرادات النفط خلال شهر

شفق نيوز/ ارتفعت إيرادات العراق من النفط على أساس شهري لأكثر من مليار دولار وبنسبة 13% لشهر تموز الماضي لتصل الى 8.293 مليارات دولار فيما عزا خبير تلك الزيادة الملحوظة الى تحسن الأسعار.

ووفقا لمجموعة بيانات وإحصاءات أخرى صدرت عن وزارة النفط، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن مجموع الإيرادات النفطية لشهر تموز الماضي ارتفعت الى 1.114 مليار دولار وبنسبة 13.43% لتصل الى 8.293 مليارات دولار على أساس شهري مقارنة بشهر حزيران التي بلغت فيها الإيرادات 7.179 مليارات دولار.

وارتفعت مجموع الإيرادات النفطية من صادرات نفط البصرة عبر الموانئ الجنوبية بنسبة 13.54% على أساس شهري لتصل الى 8.207 مليارات دولار، مقارنة بشهر حزيران التي بلغت فيها الإيرادات 7.096 مليارات دولار.

وبحسب البيانات، فإن العراق صدر النفط الخام للأردن عبر الحوضيات وبلغت الإيرادات 22 مليون دولار بكمية 344 الف برميل.

من جهته عزا الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري في حديثه لوكالة شفق نيوز، ارتفاع الإيرادات المالية الى "ارتفاع الكميات النفطية المصدرة بالدرجة الاساس، اضافة الى شهر تموز يكون فيه 31 يوما ، وبالتالي هناك يوما إضافيا لتصدير النفط الخام".

واضاف ان "الاسعار ارتفعت إلى أكثر من 73 دولاراً الى 85 دولاراً بفعل اتفاق منظمة اوبك+ على اجراء تخفيضات على انتاجها وخاصة السعودية التي اجرت تخفيضا إضافيا مقداره مليون برميل لشهر اب .