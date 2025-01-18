العراق يحقق رقماً قياسياً في استيراد الأحذية البرازيلية

شفق نيوز/ أعلنت الرابطة البرازيلية لصناعة الأحذية، أن العراق احتل المرتبة الثامنة عربياً كأكبر مستورد للأحذية من البرازيل لعام 2024.

وقالت الرابطة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الدول العربية اشترت مجتمعة ما قيمته 22.1 مليون دولار أمريكي من الأحذية من البرازيل، وبكمية بلغت 656.1 ألف زوج من الأحذية".

وأضافت الرابطة أن "العراق زاد من حجم مستورداته من الأحذية البرازيلية لعام 2024، ليحتل المرتبة الثامنة من بين الدول العربية، حيث بلغت قيمة الاستيراد 770.6 ألف دولار بزيادة قدرها 13.2% مقارنة بعام 2023".

وأشارت إلى أن "العراق استورد 108.7 ألف زوج من الأحذية بزيادة قدرها 48% مقارنة بالعام الذي سبقه".

وكشفت الرابطة أن "الإمارات جاءت في المرتبة الأولى بين الدول العربية في استيراد الاحذية من البرازيل، تليها ليبيا في المرتبة الثانية، ثم لبنان في المرتبة الثالثة، والكويت رابعًا، والسعودية خامسًا، والجزائر سادسًا، والأردن سابعًا، ثم العراق في المرتبة الثامنة، وقطر في المرتبة التاسعة".