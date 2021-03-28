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العراق يحقق رقماً قياسياً ببيع النفط إلى الهند

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-28T06:40:20+0000
العراق يحقق رقماً قياسياً ببيع النفط إلى الهند

شفق نيوز/ اعلنت بيانات حكومية هندية أن العراق جاء بالمرتبة الأولى باكبر مورد للنفط الى الهند ببيعه اكثر من 20 مليون برميل خلال شهر شباط الماضي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "واردات الهند من النفط الخام تراجعت بشكل كبير في شهر شباط، مع تباطؤ الطلب بسبب ارتفاع أسعار الوقود واتجاه البلاد مرة أخرى للإغلاق لإرتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا".

واوضحت ان "وارداتها من النفط الخام انخفضت في شباط الماضي بنسبة 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 15.24 مليون طن، وهو ما يعادل 106 ملايين و240  الف برميل وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ تشرين الأول 2020".

واضافت ان "الهند استوردت النفط الخام من العراق بمقدار 2.89 مليون طن او ما يعادل 20 مليونا و230 الف برميل خلال شهر شباط الماضي وهو بذلك يأتي في المرتبة الاولى بالنسبة للدول المصدرة للنفط".

واشارت الى ان "الولايات المتحدة الامريكية جاءت ثانيا حيث بلغت إجمالي تدفقاتها من النفط الخام الى الهند 2.11 مليون طن او ما يعادل 14 مليونا و 110 آلاف برميل وتأتي ثالثا السعودية بمقدار 1.61 مليون طن متري او ما يعادل 11 مليونا و270 الف برميل ".

وتذهب صادرات النفط العراقي 80% منها إلى الصين والهند ودول شرق أسيا، فيما تذهب 20% من الصادرات المتبقية إلى دول أوروبا وأمريكا ودول أخرى.

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