العراق يحقق "انجازاً تاريخياً" في إنتاج زيت الزيتون

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، أنها حققت زيادة في نسب إنتاج زيت الزيتون خلال العام 2025.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أنها "تمكنت من الحصول على نسب زيت مرتفعة بلغت 18% من أصناف الزيتون المختلفة مثل: "البكوال" و"الجيرافا" و"سانت كاترين"، وهو إنجاز يُعتبر تأريخيًا في قطاع الزيتون في العراق".

وأضاف البيان أن "هذا الإنجاز جاء بعد ثلاث سنوات من العمل الجاد والدؤوب الذي شمل جمع الثمار من عدة مناطق وإستخدام معاصر مختلفة لضمان الحصول على أفضل النتائج".

ووفقا للوزارة فإنه رغم التحديات التي واجهها المزارعون في السنوات الماضية، حيث كانت نسبة الزيت أقل من 10%، إلا أنه في الوقت الراهن قد تحسنت نسب الإنتاج.