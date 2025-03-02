العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل ويتجه نحو التصدير

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، يوم الأحد، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال زيارته لمعمل "الشرق الأوسط" لتصنيع إسطوانات الغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة (أقصى جنوبي العراق).

وأوضح صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معدلات إنتاج الغاز السائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً، إلى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".

وأكد، أن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها"، مشدداً على أهمية "دعم مشاريع تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وبما يحقق الرؤى والخطط والأهداف التي تدعم التنمية الصناعية".