العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل ويتجه نحو التصدير

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل ويتجه نحو التصدير
شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر، يوم الأحد، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز السائل وتصدير الفائض منه إلى الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال زيارته لمعمل "الشرق الأوسط" لتصنيع إسطوانات الغاز السائل، وهو أحد المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص في محافظة البصرة (أقصى جنوبي العراق).
وأوضح صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معدلات إنتاج الغاز السائل بلغت أكثر من 8 آلاف طن يومياً، إلى جانب تنفيذ خطط تنمية وزيادة مساحة استهلاك الغاز السائل بدلاً من الوقود السائل بأنواعه، عبر دعم المشاريع الاستثمارية سواء للمشاريع الصناعية والخدمية والسكنية".
وأكد، أن "المشاريع الاستثمارية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بها"، مشدداً على أهمية "دعم مشاريع تصنيع الأسطوانات الحديدية أو البلاستيكية وفق المواصفات العالمية المعتمدة، ووضع الآليات المناسبة لعملية التسويق والاستهلاك المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في شركة تعبئة وخدمات الغاز، وبما يحقق الرؤى والخطط والأهداف التي تدعم التنمية الصناعية".