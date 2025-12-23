العراق يحقق الاكتفاء الذاتي من النيتروجين والأوكسجين ويفرض رسوماً على المستورد

شفق نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية، اليوم الثلاثاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من غازي النيتروجين والأوكسجين، بطاقة إنتاجية تغطي نحو 400% من حاجة السوق المحلية، في خطوة وصفتها بالاستراتيجية التي تعكس تطور القطاع الصناعي الوطني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة اليوم، فرض رسوم جمركية على غاز النيتروجين المستورد بنسبة 40%، وذلك في إطار حماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعات المحلية.

وأضافت أن هناك توجهاً لاتخاذ قرار مماثل بخصوص غاز الأوكسجين خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه أيضاً.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية حكومية واضحة تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.