العراق يحقق الاكتفاء الذاتي بمحصول القمح للعام الثالث على التوالي

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، يوم الثلاثاء، تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح للموسم الزراعي 2024–2025 و للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت بهذه المناسبة في مبنى الوزارة حيث بلغ إجمالي الإنتاج المسوَّق من محصول القمح لغاية الآن أكثر من أربعة ملايين طن توزعت على مختلف المحافظات العراقية باستثناء اقليم كوردستان الذي لا تزال محافظته الأربع تشهد عملية تسويق للقمح.

وقال وزير الزراعة عباس جبر المالكي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم الحكومي المستمر وخطط وزارة الزراعة المدروسة التي شملت توفير المستلزمات الزراعية، واستخدام تقنيات ري حديثة لمواجهة شحة المياه، فضلاً عن توفير البذور المحسّنة ذات الرتب العليا، والأسمدة، ومتابعة تنفيذ الخطة الزراعية والالتزام بها.