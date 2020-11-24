العراق يحقق ارتفاعاً بصادرات وإيرادات النفط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وبحسب بيان النفط بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 89 مليوناً و153 الفاً و 932 برميلاً، بإيرادات بلغت 3 مليارات و456 مليونًا و680 ألف دولار.

وكان العراق صدر خلال أيلول سبتمبر الماضي 78 مليونا و388 الفاً و619 برميلا، بايرادات بلغت 3 مليارات و172 مليونا و949 ألف دولار.

وأضاف بيان النفط العراقية الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليونا و(23) ألفا و(204) براميل بإيرادات بلغت (3) مليارات و(341 ) مليونا و(307) الاف دولار، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان مليونان و(867) الفاً و(637) برميلاً، بايرادات بلغت (109) ملايين و(17) الفاً و(980) دولارا، وبلغ معدل الكميات المصدرة إلى الأردن (263) الفاً و(91) برميلا بايرادات بلغت ( 6) ملايين و(354) الفاً و(714) دولارا.

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد (38.772) دولاراً.

واشارت الاحصائية الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (29) شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.