العراق يحفّض حيازته للسندات الامريكية إلى أكثر من 8 مليارات دولار

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الاحد، ان العراق خفّض حيازته من السندات الامريكية إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023.

وقالت الخزانة في أحدث جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "العراق خفض حيازته من السندات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر آيار مقدار 8,5 مليارات دولار ليصل الى المرتبة 36 من بين الدول الأكبر حيازة لسندات الخزانة الامريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول".

واضافت ان "حيازة العراق للسندات الامريكية في كانون الثاني بلغت 41.2 مليار دولار، لتنخفض الى 40.7 مليار دولار في شهر شباط، و لتنخفض إلى 39.3 مليار دولار في آذار، وبعدها تنخفض مرة اخرى في نيسان الى 34.8 مليار دولار، وانخفضت في شهر ايار إلى 32.7 مليار دولار"، مبينا ان "حيازة العراق للسندات الامريكية في شهر كانون الثاني من العام 2022 بلغت 40.8 مليار دولار".

واشارت الى ان "العراق جاء رابع اكبر دولة عربية في أكبر حيازة للسندات الامريكية بعد السعودية والامارات والكويت".