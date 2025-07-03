العراق يحفر 27 بئرا نفطية جديدة خلال النصف الأول من 2025

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط، يوم الخميس، أن شركة الحفر العراقية تنجز حفر واستصلاح 113 بئرا نفطية خلال النصف الأول من العام 2025

وقالت الوزارة في بيان اليوم، ان ملاكات الشركة أنجزت حفر 27 بئرا جديدة، واستصلاح 86 بئرا خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، دعما لخطط الوزارة في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز كفاءة الحقول النفطية.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة حسن محمد حسن قوله، ان هذه الارقام تعكس التزام الملاكات الوطنية التي تواصل العمل بكفاءة عالية رغم التحديات الميدانية، مؤكدا حرص الادارة العليا على تطوير قدرات العاملين وتوفير بيئة عمل متكاملة وآمنة، تضمن تحقيق افضل النتائج ضمن الجداول الزمنية المقررة.

واضاف ان الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها المقبلة وفق رؤية تهدف الى توسيع نطاق عمليات الحفر والاستصلاح، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعات قطاع الطاقة في العراق.