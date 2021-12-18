العراق يحفر بئرا نفطية جديدة

شفق نيوز/ أعلنت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط، يوم السبت، عن المباشرة بحفر بئر جديدة في محافظة ميسان.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان كوادرها الفنية والهندسية باشرت اليوم بعمليات حفر البئر النفطية "عمارة ١٩" في حقل العمارة لصالح شركة نفط ميسان.

وبينت ان البئر يتم باستخدام جهاز الحفر "IDC 23" ذي القدرة الحصانية "2000 HP" والعمق المخطط للبئر ٣٢٩٠ مترا لتكوين المشرف.

وكان مدير عام شركة نفط ميسان علي جاسم البهادلي، قد صرح في حزيران/ يونيو الماضي، ان الجهد الوطني في الشركة يعمل على تطوير حقل العمارة والسعي لتوسعة المنشآت النفطية، في خطوة تهدف لزيادة طاقتها الإنتاجية وقدرات معداتها النفطية ولأجل ذلك تم نصب خزان للنفط الخام سعة 5000 م3.