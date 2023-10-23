العراق يحظر مؤقتاً استيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن مكتب غرب آسيا بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، يوم الاثنين، منع العراق مؤقتاً استيراد بعض المنتجات الزراعية الإيرانية.

وقال مدير المكتب فرزاد بيلتن، في تصريح لوكالة أنباء "فارس"، إنه وبحسب إعلان الملحق التجاري بسفارة جمهورية العراق في طهران، وفي إطار دعم المنتج المحلي، سيتم منع توريد المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخيار والبطيخ من إيران بشكل مؤقت.

وأشار إلى استمرارية منع توريد منتج البطاطا إلى العراق حتى إشعار آخر.

وبيّن بيلتن أن الصادرات الإيرانية للعراق في النصف الأول من السنة المالية الجارية المنتهية 22 أيلول/ سبتمبر 2023 لامست مستوى 4.5 مليار دولار، حيث شكلت المنتجات الزراعية نحو 20% من هذا الحجم.