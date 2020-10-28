العراق يحظر إستيراد محصولين لوفرتهما محليا

شفق نيوز/ قررت وزارة الزراعة يوم الاربعاء منع استيراد محصولي الرقي والبطيخ لوفرتهما محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان المنع جاء أستناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي".

واوضح ان "القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزء من الأرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

واوضح النايف ان" سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي ".

واهاب النايف "بجميع المنافذ الحدودية بالألتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي".