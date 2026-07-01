الزراعة العراقية تحظر استيراد "لية الغنم" وتحذر من محاولات لتهريب شحنات إيرانية

شفق نيوز - بغداد

أكدت وزارة الزراعة، يوم الأربعاء، استمرار العمل بقرار منع استيراد مادة لية الغنم، داعيةً جهاز الأمن الوطني والجهات الرقابية المختصة إلى تشديد الإجراءات الرقابية لمنع تهريب هذه المادة إلى داخل البلاد، حفاظاً على الأمن الغذائي وحماية صحة المواطنين، واستناداً إلى قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه بناءً على المؤشرات والمعلومات المتوفرة التي تؤكد رصد محاولات لإدخال مادة لية الغنم وشحوم حيوانية إيرانية المنشأ بطرق غير قانونية عبر عدد من المنافذ الحدودية، ولا سيما منافذ إقليم كوردستان، تمهيداً لنقلها وتداولها في الأسواق المحلية، في مخالفة صريحة للضوابط والتعليمات النافذة.

وشددت الوزارة على أهمية تكثيف الرقابة والتنسيق بين الجهات الأمنية والرقابية والجمركية لمنع دخول هذه المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في عمليات التهريب والتداول غير المشروع، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.

وجددت وزارة الزراعة دعوتها إلى الجهات المعنية كافة لتعزيز إجراءات التفتيش والسيطرة على المنافذ الحدودية والأسواق المحلية، والتعاون المشترك للحد من عمليات التهريب، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.