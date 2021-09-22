سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحظر دخول البطاطا والعنب ويشرع بتصدير المحصول الأول

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-22T06:22:54+0000
العراق يحظر دخول البطاطا والعنب ويشرع بتصدير المحصول الأول

شفق نيوز/ دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي يوم الأربعاء المنافذ الحدودية والسيطرات الامنية كافة الى تشديد اجراءاتها بمنع دخول محصولي البطاطا والعنب وذلك لوجود انتاج محلي يغطي الاستهلاك اليومي للمواطنين، مشيرا إلى قيام الوزارة بمنح اجازات لتصدير البطاطا لوجود فائض محلي منها وخاصة بعد تحقيق الامن الغذائي و للعام الثاني على التوالي.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اليوم، إن الوزير الخفاجي اشار الى ان المخازن المبردة الان فيها خزين فائض من محصول البطاطا وخاصة بعد ان قدمت الوزارة الدعم لزراعة هذا المحصول الاستتراتيجي وخاصة في مجال منع استيراده وحمايته محليا.

كما شدد الخفاجي على عدم دخول فاكهة العنب لوجود تحقيق امن غذائي من هذا المحصول، ولا سيما ان العنب هو من المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بشكل دائمي ،داعيا المنافذ الحدودية كافة بتطبيق الروزنامة الزراعية وعدم دخول المحاصيل الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد من المنافذ الحدودية من اجل حماية المنتج المحلي .

related

إيران تستأنف تصدير البطاطا إلى العراق

Date: 2020-11-14 12:29:24
إيران تستأنف تصدير البطاطا إلى العراق

توقعات عراقية بتراوح اسعار النفط بين 53 – 54 دولارا للبرميل

Date: 2020-02-17 07:13:39
توقعات عراقية بتراوح اسعار النفط بين 53 – 54 دولارا للبرميل

أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول

Date: 2019-08-29 15:15:22
أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول

بعد انخفاضها في إقليم كوردستان.. ارتفاع ملحوظ بصادرات إيران إلى جنوب العراق

Date: 2021-08-12 09:50:43
بعد انخفاضها في إقليم كوردستان.. ارتفاع ملحوظ بصادرات إيران إلى جنوب العراق

إيران: أكثر من 4 مليارات دولار صادراتنا الى العراق في ستة اشهر

Date: 2019-10-12 19:35:50
إيران: أكثر من 4 مليارات دولار صادراتنا الى العراق في ستة اشهر

العراق يتصدر دول العالم باستيراد البقوليات التركية

Date: 2021-04-17 08:16:20
العراق يتصدر دول العالم باستيراد البقوليات التركية

لجنة تعلن موقفا محبطا من التعاقد مع شركة امريكية لحل مشكلة الكهرباء بالعراق

Date: 2020-08-22 09:51:32
لجنة تعلن موقفا محبطا من التعاقد مع شركة امريكية لحل مشكلة الكهرباء بالعراق

"المالية" تكشف عدد الرواتب المؤمنة للموظفين: الكاظمي أمامه تحديان

Date: 2020-04-11 13:02:40
"المالية" تكشف عدد الرواتب المؤمنة للموظفين: الكاظمي أمامه تحديان