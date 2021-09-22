العراق يحظر دخول البطاطا والعنب ويشرع بتصدير المحصول الأول

شفق نيوز/ دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي يوم الأربعاء المنافذ الحدودية والسيطرات الامنية كافة الى تشديد اجراءاتها بمنع دخول محصولي البطاطا والعنب وذلك لوجود انتاج محلي يغطي الاستهلاك اليومي للمواطنين، مشيرا إلى قيام الوزارة بمنح اجازات لتصدير البطاطا لوجود فائض محلي منها وخاصة بعد تحقيق الامن الغذائي و للعام الثاني على التوالي.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان اليوم، إن الوزير الخفاجي اشار الى ان المخازن المبردة الان فيها خزين فائض من محصول البطاطا وخاصة بعد ان قدمت الوزارة الدعم لزراعة هذا المحصول الاستتراتيجي وخاصة في مجال منع استيراده وحمايته محليا.

كما شدد الخفاجي على عدم دخول فاكهة العنب لوجود تحقيق امن غذائي من هذا المحصول، ولا سيما ان العنب هو من المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بشكل دائمي ،داعيا المنافذ الحدودية كافة بتطبيق الروزنامة الزراعية وعدم دخول المحاصيل الموفرة محليا والممنوعة من الاستيراد من المنافذ الحدودية من اجل حماية المنتج المحلي .