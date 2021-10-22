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العراق يحقق الاكتفاء الذاتي بمحصول البطاطا ويشدد على منع دخوله

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-22T08:55:49+0000
العراق يحقق الاكتفاء الذاتي بمحصول البطاطا ويشدد على منع دخوله

شفق نيوز/ دعت وزارة الزراعة الاتحادية يوم الجمعة الاجهزة الامنية في المنافذ الحدودية والسيطرات كافة الى منع دخول محصول البطاطا و الذي يدخل تهريبا.

وصرّح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن الكميات المنتجة محليا من محصول البطاطا تسد الاستهلاك اليومي وتحقق الأمن الغذائي و وصلت الى الاكتفاء الذاتي ، فضلا عن الدخول في مجال التصدير الى دول الجوار الإقليمي.

وأشار الى ان انتاج هذا المحصول الاستراتيجي بدأ يتنامي ويزداد بوتيرة متصاعدة نتيجة دعم الوزارة من خلال حماية المنتج المحلي وإعتبار هذا المحصول إستتراتيحيا ، مبيناً أنه الان معظم المخازن المبردة مملوءة بهذا المحصول والتي جاءت نتيجة حماية المنتج المحلي ومنع الإستيراد وللعام الثاني على التوالي.

ونوه النايف الى أن الوزارة أعدت خطة و بالتعاون مع عدد من المستثمرين لأجل أيجاد تعاقدات مع منتجي البطاطا الكبار بغية تصديرها الى دول الخليج العربي وسهلت كل إجراءات التصدير.

وأوضح أن بوادر هذا التصدير بدأت من خلال السماح لشركة نهار الاوراد لتجارة البطاطا والمستلزمات الزراعية بتصدير أول شحنة لمحصول البطاطا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق ميناء ام قصر، مشيراً الى اًن هناك تفاهمات ستجرى خلال الأيام القادمة لفتح آفاق مستقبلية للتصدير للمحاصيل الزراعية الفائضة عن الحاجة كافة ومنها البطاطا ، و لأجل إدامة زيادة الانتاج وتشجيع الفلاحين لابد من تشديد إجراءات منع دخول هذا المحصول تهريبا من المنافذ الحدودية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة بأن الوزارة ومن خلال المتابعة أشرت على عدد من المنافذ التي يدخل منها محصول البطاطا المهرب وهي منافذ (سومر والمنذرية ومهران و زرباطية وباشماخ).

ودعا النايف الأجهزة الأمنية والسيطرات والمنافذ الحدودية الى تشديد عمليات منع دخول البطاطا المهربة من هذه المنافذ تحديدا لأجل حماية المنتج المحلي وتشجيع منتجي البطاطا على مواصلة الزراعة والإنتاج ، فضلاً عن تعزيز إيرادات الدولة من العملة الصعبة وفتح أفاق جديدة لسحب البطالة من خلال توفير فرص العمل ،إضافة الى تحقيق الامن الغذائي للمواطنين ، فضلاً عن جعل القطاع الزراعي رقما مهماً في الإقتصاد الوطني .

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