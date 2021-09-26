العراق حاضر في "منتدى شراكات جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"

نظمت شركة "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" "منتدى الشراكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 2021، مؤكدة على التزامها الجاد والمستمر بتعزيز علاقات التعاون والشراكة التي تجمعها مع الموردين في المنطقة، بحضور ممثلين عن نحو 220 مؤسسة من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وبهذه المناسبة، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لدى "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "نحرص في ’جنرال إلكتريك‘ على الوفاء بالتزاماتنا ومسؤولياتنا مدفوعين برؤيتنا لتأسيس عالم أفضل للجميع، ويلعب شركاؤنا الموردون دوراً رئيسياً في تحقيق هذا الهدف. ولاشك أننا ملتزمون بدعم ريادة الأعمال المحلية ومنظومة الموردين الإقليمية ضمن قطاع الطاقة، علاوة على تعزيز علاقات التعاون التي تمكننا من إطلاق حلول اقتصادية أفضل وأسرع وأكثر كفاءة وتلبي تطلعات العملاء. وبذلك، يمكننا جميعاً حفز وتيرة نمونا، والمساهمة في جهود تنويع الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحقيق الأهداف التنموية الوطنية".

وتعاونت "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في العام 2020 مع أكثر من 650 مورد في المنطقة والعالم دعماً لعدد من الأهداف والمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وساهمت الشركة بتأسيس أكثر من 125 شركة إقليمية لتلبية المتطلبات العالمية وفق أرقى المعايير حول العالم على مستوى السلامة والجودة وتقديم الخدمة والمنافسة.

وينعقد "منتدى شراكات جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" سنوياً ويمكّن المشاركين من تحديد الفرص ومعالجة التحديات لتقديم طاقة أنظف ويسهل الوصول إليها وتلبي احتياجات أفراد المجتمعات في شتى أرجاء المنطقة. ويركز المنتدى هذا العام بشكل خاص على التأقلم مع الواقع الذي فرضته جائحة "كوفيد-19" وتطوير مشهد الطاقة ليكون أكثر قدرة على تلبية الحاجة لوجود مصادر للطاقة أكثر استدامة وموثوقية وذات تكلفة معقولة. وانطلق المنتدى بشكل افتراضي على مدار أسبوع كامل وتخلله تنظيم الجلسات المرئية والجلسات التدريبية وجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، علاوة على لقاءات افتراضية شخصية بين الموردين وفرق العمل القيادية في شركة "جنرال إلكتريك". وتناول المنتدى أيضاً قضايا حيوية على غرار السلامة والامتثال؛ والمشاريع؛ ولمحات عن سلسلة التوريد والقنوات الأمثل للحصول على مختلف الاحتياجات؛ وفوائد الإدماج والتنوع ضمن بيئة العمل؛ والأمن السيبراني.

ونظم المنتدى أيضاً حفل توزيع "جوائز الموردين" لتكريم إنجازات المؤسسات التي حققت نتائج لافتة في مجالات السلامة والجودة وتقديم الخدمة وثقافة العمل. وتلقت شركة الموارد للحلول التقنية في العراق التكريم عن فئة "ثقافة العمل" نظراً لحرصها على ترسيخ قيم الإدماج والتنوع في بيئة العمل، وتقديم الخدمة بتركيز كبير، وتبني أطر الشفافية، وتطبيق مبادئ الإدارة المرنة الموجهة للاستمرار بالتحسين والتطوير.

يشار إلى أن شركة "جنرال إلكتريك" تواصل تطوير البنية التحتية للطاقة الكهربائية في العراق منذ أكثر من 50 عاماً. وساعدت فرق عمل الشركة في بناء وصيانة محطات الطاقة والمحطات الفرعية للشبكة؛ بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء في المناطق المحرّرة؛ واستخدام الابتكارات مثل حلول تحديث مسار الغاز المتقدم لتحسين أداء التوربينات الغازية المركبة؛ وتدريب الكوادر العراقية العاملة في قطاع الطاقة؛ وغير ذلك الكثير. وبالشراكة مع وزارات الكهرباء والمالية والتخطيط في العراق، نجحت "جنرال إلكتريك" بالتعاون مع العديد من المؤسسات المالية في تأمين تمويل بلغ 2.4 مليار دولار منذ العام 2015 لدعم مشاريع قطاع الطاقة في البلاد. علاوةً على ذلك، وفي إطار دعمها لمشاريع التنمية المجتمعية وريادة الأعمال المحلية، تتعاون "جنرال إلكتريك" مع مركز الأعمال "كابيتا" لدعم 50 شركة صغيرة يملكها عراقيون لتطوير إمكاناتها والتوسع بعملياتها عبر مدّها بالدعم المالي والتسويقي والتدريب في مجال الأعمال.