العراق يحصل على دعم بقيمة 30 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر

شفق نيوز/ أعلن مدير التغيرات المناخية في وزارة البيئة العراقية، أن العراق حصل على دعم مالي من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 30 مليون دولار.

وأوضح يوسف مؤيد، في تصريح ورد الى وكالة شفق نيوز، أن هذا الدعم جاء خلال أعمال مؤتمر الأطراف الـ29 للتغيرات المناخية الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، مشيرًا إلى أهمية هذه المساهمة في دعم جهود العراق لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وشارك العراق في مؤتمر المناخ "COP29" الذي عقد في باكو، حيث أُعلن عن برنامج تمويل بقيمة 20 مليار دولار للدول الأكثر هشاشة، ومنها العراق، بدءاً من عام 2026.

وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، ماجد شنكَالي، رفض العراق لمقترح التخلص من الوقود الأحفوري نظراً لاعتماده على الإيرادات النفطية، مشدداً على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة وتنويع الاقتصاد.

كما أطلق العراق وثيقة انضمامه لتحالف (ATACH) لدراسة تأثير المناخ على الصحة، بجانب وثائق أخرى مدعومة من صندوق المناخ الأخضر.