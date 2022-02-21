العراق يحذر: أي تغيير في اتفاق اوبك+ سيؤثر على سوق الطاقة العالمي

شفق نيوز/ حذر وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الإثنين، من أي تغيير في مجموعة اوبك بلاص (OPEC plus) كونه سيلقي بظلاله على سوق الطاقة العالمي، مؤكداً من مصلحة دول المجموعة العمل على اتفاق مستمر ومستديم يحفظ التوازن في سوق الطاقة.

وقال عبد الجبار، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنية البترول IPTC المقام في المملكة العربية السعودية، إن "العراق قد وضع استراتجية للاعوام 2020-2030، تركز في الدرجة الاساس على تقليل الاعتماد على الوقود في انتاج الطاقة الكهربائية، والاستعانة بالطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة الاخرى لانتاج الطاقة الكهربائية اللازمة، وقد حقق تقدما ملموسا من خلال توقيع اتفاقيات مهمة في هذا المجال، ويعمل بصورة حثيثة على التوجه بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في توليد الطاقة الكهربائية، وخصوصًا الطاقة الشمسية بحكم الموقع الجغرافي للعراق".

واضاف ان "الانتقال الى الطاقة النظيفة كليا يحتاج الى عقود من الزمن، وليس بالامر السهل الذي يمكن تحقيقه خلال فترة قليلة، واي عملية انتقال تحتاج الى وقت، لكننا على ثقة عالية بأن الانتقال الى الطاقة النظيفة شيء حتمي وصحيح وله فوائد كبيرة وخصوصا في مجال المحافظة على البيئة".

ونوه وزير النفط الى أن "العراق استثمر (3) مليارات دولار في مشاريع انتاج الغاز والمشاريع المستقبلية مع كبرى الشركات العالمية، ونتوجه برسالة واضحة الى جميع شركائنا، مفادها ان الانتقال الى الطاقة النظيفة هي من اولويات العراق، ونعمل على توفير كافة المستلزمات اللوجستية والبنية التحتية والموارد البشرية لانجاح عملية التحول الى الطاقة النظيفة".

وكان وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان قد افتتح المؤتمر الدولي لتقنية البترول في العاصمة الرياض، بمشاركة وزير النفط العراقي احسان عبدالجبار اسماعيل، ووزير النفط البحريني محمد بن خليفة آل خليفة، ووزير الطاقة الاماراتي محمد المزروعي، ووزير الطاقة المصري محمد شاكر المرقبي، ووزير الطاقة الكويتي محمد الفارس.

وناقش قادة قطاع الطاقة في المنطقة والعالم خلال المؤتمر الرؤى المشتركة والمتبادلة حول أحدث التطورات والاتجاهات في مجالات الطاقة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكل مستقبل قطاع الطاقة وتعزيز التعافي العالمي من خلال الطاقة المستدامة.

كما يشارك في المؤتمر خبراء ومهتمون بمجال الطاقة من 70 دولة حول العالم، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث سيشتمل على 107 جلسات تقنية يقدم فيها أكثر من 800 ورقة بحثية علمية.