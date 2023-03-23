الحكومة العراقية تحدد 850 ألف دينار سعر الطن الواحد من القمح لهذا الموسم

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، يوم الخميس، تحديد 850 ألف دينار سعر تسلم محصول القمح للموسم الزراعي الحالي على أن يكون موعد تسليم المبالغ للمزارعين في مدة أقصاها أسبوعين.

عُقد صباح اليوم اجتماعا خصص لبحث الإجراءات الخاصة باستلام وتسويق محصول الحنطة لموسم 2023 .

وترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بحضور وزير الزراعة عباس جبر العلياوي، ووزيرة المالية، ووزير التجارة، وممثلين عن الحدود والأمن الوطني والعمليات .

وذكر العلياوي في تصريح نشره مكتبه الإعلامي اليوم، ان مبلغ تسلم الحنطة قد حدد بـ850 الف دينار للطن الواحد، مبينا

أنه تم الاتفاق على تسهيل اجراءات تسلم محصول الحنطة من قبل مستودعات ومنافذ وزارة التجارة .

كمّا أكد الوزير، ان تسليم المبالغ للفلاحين سيكون بمدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ تسليم المحصول.

وتابع بالقول ان توجيهات رئيس مجلس الوزراء كانت بـ"استصدار قرار من مجلس الوزراء لشمول الفلاحين الذين هم خارج الخطّة الزراعية بالدعم الحكومي لعمليات شراء الحنطة وتسويقها إلى منافذ الاستلام الحكومية".

واختتم العلياوي تصريح بالقول إن، الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي قائمة بوتيرة عالية، وان دعم وزارة الزراعة للفلاح والمزارع العراقي سيستمر بوتيرة تصاعدية في المدة القادمة .