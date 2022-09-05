العراق يحدد نسبة الفقر "المدقع" ويمضي إلى مسح جديد للفقراء  

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، أن الفقر المدقع في البلاد بلغ 1%، مؤكدة قرب الإعلان عن المسح الجديد للفقر في عموم المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الفقر المدقع نسبته قليلة جدا في العراق، وهم المهددين بالجوع"، موضحاً أن "نسبتهم تكاد لا تذكر وتبلغ تقريبا 1%".

وأضاف الهنداوي "أننا اليوم نستعد لإطلاق مسح جديد للفقر خلال الأشهر القليلة المقبلة من خلال مسح اقتصادي اجتماعي يعطينا مؤشرات جديدة عن خط الفقر والفقراء والخدمات التي يحصلون عليها".

واشار الهنداوي الى ان "اخر احصائية لنسبة الفقر في العراق كانت في عام 2018 وبلغت نسبتها 23%"، مبينا ان "هناك سعياً لإجراء مسح للفقر في عام 2020 إلا أن كورونا وتداعياتها أعاقت ذلك" .

ولفت الى ان "توقعات نسبة الفقر في العراق ستكون صعبة بدون اجراء مسح كامل وشامل، إلا أنه قد يكون هناك تحسن من نسبة المسح الماضية".

وتشير إحصائية وزارة التخطيط للعام 2018 إلى أن نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية تبلغ تقريبا 32%، وفي محافظات الوسط تتراوح ما بين 20 إلى 21 %، فيما تشكل نسبة الفقر في محافظات اقليم كوردستان ما بين 12.5 الى 13%، وهي ذات النسبة في العاصمة بغداد.

ويختلف مفهوم "الفقر" عن "الفقر المدقع" أو "الفقر المطلق"، حيث ان الاخير قد عرفت في الأصل من قبل الأمم المتحدة في عام 1995 بأنه "حالة تتسم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي والصحة والمأوى والتعليم والمعلومات، وذلك يعتمد ليس فقط على الدخل ولكن أيضا على الحصول على الخدمات".