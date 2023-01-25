العراق يحدد سعر النفط الأسود

شفق نيوز/ حدد المجلس الوزاريّ للاقتصاد العراقي، يوم الأربعاء، سعر الطن الواحد من النفط الأسود بقيمة لا تتجاوز 250 الف دينار.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الثالثة للمجلس ، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، رئيس المجلس الوزاريّ للإقتصاد وعضويَّة كل من: وزراء التخطيط، الماليَّة، التجارة، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة والمعادن، الأمين العام لمجلس الوزراء، مُحافظ البنك المركزيّ العراقيّ والسيّد نائب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار والسيّد مُستشار رئيس مجلس الوزراء للشُؤُون الإقتصاديَّة والسيّد مُستشار رئيس مجلس الوزراء للشُؤُون القانونيَّة.

هذا وناقش المجلس مشاكل ومعوقات معامل القطاع الصناعيّ الخاص والمُختلط بحضور ممثلين عن وزارتيّ النفط والصناعة والمعادن ورئيس إتحاد الصناعات العراقيّ وعدد من أصحاب معامل القطاع الخاص والمُختلط.

وأوصى إلى مجلس الوزراء بأن يكون سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل الأسفلت المؤكسد بسعر (35%) من سعر النشرة العالميَّة (دبي) على أن لا يتجاوز سعر الطن الواحد (250) ألف دينار، وبكمية تتراوح بين(70- 100 %) من الطاقة التصميميَّة، كما أكَّد المجلس على أنَّ سعر النفط الأسود المُجهز من المعامل بسعر (100) ألف دينار للطن، سيبقى ثابتاً، أمّا بشأن المعامل الأُخرى يكون السعر (150) ألف دينار للطن الواحد، مع إلزام جميع معامل الإسفلت المؤكسد والمعامل الأخرى بتسجيل عمّالهم لدى دوائر الضمان الإجتماعي وخلال (4) أشهر وبخلافه لا يتم تجهيزهم بالوقود. وفي حال تضرر أحد الطرفين فيراجع القرار بعد (3) أشهر .

كما طالب المجلس الموافقة على زيادة كلفة مناقصة تجهيز علاج مرضى نقص المناعة المكتسبة لعام 2023 وبسعر (850) دولار للفيال الواحد، وكذا الموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري بعقوبة / المرحلة الثانية، والموافقة على زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب.