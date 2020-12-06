العراق يحث على تشكيل لجنة لمتابعة مخرجات مؤتمر الكويت للمانحين

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم الاحد، إلى تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، إن "حسين بحث مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف فلاح مبارك الحجرف عدداً من الموضوعات التي تخصّ العراق، ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة لمُتابَعة مُخرَجات مؤتمر الكويت للمانحين".

وشدد حسين على "ضرورة التنسيق مع البنك الدوليّ، ويُؤكّد على ضرورة إيجاد آليّة للعمل المُشترَك مع مجلس التعاون".

ومر عامان كاملان على انعقاد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بمشاركة أكثر من سبعين دولة، تعهدت بتقديم مبالغ مالية ضخمة يصل مجملها إلى 30 مليار دولار، فضلا عن استثمارات ومشاريع إعمار ودعم للمناطق المدمرة من جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.

ويؤكد مسؤولون عراقيون وخبراء بأن الغالبية العظمى من الدول لم تف بالتزاماتها وتعهداتها في المؤتمر.