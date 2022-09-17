 العراق يحتل المرتبة 47 بين أكبر الاقتصادات بالعالم

شفق نيوز/ كشف تقرير اقتصادي أمريكي، اليوم السبت، عن احتلال العراق المرتبة 47 عالميا والرابعة عربيا في أكبر اقتصادات عام ٢٠٢٢، فيما كانت المرتبة الاولى للولايات المتحدة الأولى على مستوى العالم والسعودية على المستوى العربي.

وقالت مجلة (CEOWORLD ) الامريكية التي تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات من الأعمال المصرفية والمالية إلى الإدارة والاستثمار، في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن " العراق احتل المرتبة 47 بأكبر الاقتصادات في عام 2022".

وأضافت المجلة أن" الولايات المتحدة تعد إلى حد بعيد أكبر اقتصاد في العالم لعام 2022 من أصل 100 دولة مدرجة في الجدول بناتج إجمالي يبلغ 25.346 تريليون دولار أمريكي، تليها الصين في المرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي يبلغ 19.919 تريليون دولار أمريكي، ثم اليابان بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.912 تريليونات دولار أمريكي، ومن ثم جاءت ألمانيا رابعا بناتج محلي إجمالي يبلغ 4.256 تريليونات دولار أمريكي، فيما جاءت الهند خامسا بناتج محلي إجمالي يبلغ 3.534 تريليونات دولار أمريكي".

وعربيا وحسب المجلة "جاءت السعودية اولا بالمرتبة 18 عالميا بأكبر ناتج محلي إجمالي وبواقع 1.040 تريليون دولار أمريكي، تليها الإمارات العربية المتحدة ثانيا و المرتبة 32 عالميا و بناتج محلي إجمالي يبلغ 501.354 مليون دولار امريكي، تليها ثالثا مصر و المرتبة 35 عالميا بناتج محلي إجمالي 435.621 مليون دولار أمريكي، يليها العراق رابعا وبالمرتبة 47 عالميا و بناتج محلي إجمالي يبلغ 297.341 مليون دولار امريكي، ومن ثم جاءت قطر خامسا وبالمرتبة 225.716 مليون دولار امريكي.

وأشارت المجلة إلى ان" الناتج المحلي الإجمالي العالمي يبلغ ما يقرب من 94 تريليون دولار أمريكي، وتشكل الولايات المتحدة أكثر من خمس هذا الرقم وحدها"، مبينة ان "الاقتصادات الرئيسية الأسرع نموًا في العالم هي الصين والهند والبرازيل".