العراق يحتل المرتبة الأولى في شراء السيراميك الإيراني

شفق نيوز/ احتل العراق المركز الأول في استيراد البلاط والسيراميك الإيراني خلال السنة الإيرانية الماضية التي بدأت من شهر آذار/مارس 2021 ولغاية الشهر ذاته من 2022.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام إيرانية رسمية عن أمين جمعية منتجي السيراميك والبلاط المخصص للديكور الايرانية رزيتا كلبور، قولها إن "حصة السيراميك والبلاط من إجمالي الصادرات الايرانية شهدت زيادة ملحوظة بالعقد الاخير وانه لا منافس لهما في المنطقة".

واعتبرت أمين عام الجمعية أن البلاط والسيراميك الايراني المستخدم في الديكور أعلى جودة من الصناعة الصينية، ولذلك ينافسها بقوة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وأشارت كلبور الى أنه في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022، تم تصدير 183 مليون مربع من البلاط والسيراميك المخصص للديكور الى مختلف البلدان، 73 بالمئة منها تم تصديره الى العراق و7 بالمئة الى باكستان والبقية الى دول أخرى.

وتابعت بالقول إن جودة انتاج السيراميك والبلاط المحلي بالمركز السابع عالميا بالوقت الراهن.