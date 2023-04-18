العراق يحتل المرتبة الأولى في الصادرات التركية من الأثاث المنزلي والورق

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الأولى من بين البلدان المستوردة قطاع الأثاث المنزلي والورق ومنتجات الغابات، وفقا لما أعلنته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم الثلاثاء.

ووفقا للوكالة فإن، قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع بلغت ملياراً و963 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وسجل القطاع زيادة بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول 61.6 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة مع العام 2022، وهو رقم قياسي.

وكانت الوجهة الأولى لصادرات تركيا في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، إلى العراق حيث بلغت في الربع الأول 216.6 مليون دولار، ثم إسرائيل 106.8 ملايين دولار، تليها بريطانيا بـ 100.2 مليون دولار.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إركان أوكان رئيس اتحاد مصدري قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، أنّ هدفهم هذا العام الوصول بصادرات البلاد إلى 10 مليارات دولار.