العراق يحتل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة من بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات الصادرة من جمعية المصدرين الأتراك "TİM"، زادت صادرات القطاع الزراعي 17 بالمئة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022.

وبلغت قيمة الصادرات الزراعية خلال الفترة المذكورة 24.5 مليار دولار، وبذلك يحقق القطاع أعلى قيمة صادرات خلال 9 أشهر في تاريخ البلاد.

وبهذا بلغت حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات التركية 14.5 بالمئة، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

واحتل العراق المركز الأول بين الدول المستوردة للمنتجات الزراعية التركية بقيمة بلغت 1.7 مليار دولار، تلته ألمانيا بـ138.8 مليون دولار.