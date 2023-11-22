العراق يحتل المرتبة الـ8 بين الدول الأكثر إستيراداً للأرز الأمريكي في العام 2023

شفق نيوز/ بينما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 2 % من إنتاج الأرز العالمي، فإنها تشحن ما يقرب من 5 % من الصادرات العالمية، وهي حاليًا خامس أكبر مصدر، وبالتالي ، تعد الصادرات مهمة لصناعة الأرز في الولايات المتحدة ، حيث يتم تصدير حوالي 40-45 % من المحصول كل عام.

وحسب وزارة الزراعة الامريكية، فإن العراق جاء بالمرتبة الثامنة بين أكبر المستوردين للأرز الأمريكي.

وقالت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الدول المستوردة للأرز الأمريكي للعام 2022- 2023 جاءت المكسيك بالمرتبة الأولى بأكبر مستورد للأرز الأمريكي وبواقع 638.1 الف طن، تليها بالمرتبة الثانية أمريكا الوسطى بكمية 533.3 ألف طن، وتأتي بعدها هايتي بالمرتبة الثالثة 421.0 الف طن، وتأتي اليابان رابعا بـ 293.0 ألف طن، وتأتي كندا خامسا بـ 250.7 ألف طن".

وتابعت ان "كولومبيا الجنوبية جاءت سادسا بـ 136 الف طن، وجاءت كوريا الجنوبية سابعا بـ 132 الف طن، وجاء العراق ثامنا بـ 111.3 الف طن ، وجاءت السعودية تاسعا بـ 100.7 الف طن،وجاء فنزويلا بالمرتبة عاشرا بـ 82.4 الف طن، وجاءت الاردن بالمرتبة الـ 11 بـ 64.8 الف طن، وجاءت تايوان بالمرتبة الـ 12 بـ 56.1 الف طن، وجاءت جمهورية الدومنيكان بالمرتبة 13 بـ 25.9 الف طن، وجاءت المملكة المتحدة بالمرتبة 14 بـ 24.9 الف طن".