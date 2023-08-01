العراق يحتل المرتبة العاشرة من بين أكبر الدول المستوردة للأرز الأمريكي

شفق نيوز/ بينما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 2 في المائة من إنتاج الأرز العالمي، فإنها تشحن ما يقرب من 5 في المائة من الصادرات العالمية، وهي حاليًا خامس أكبر مصدر، وبالتالي ، تعد الصادرات مهمة لصناعة الأرز في الولايات المتحدة ، حيث يتم تصدير حوالي 45 في المائة من المحصول كل عام.

وحسب وزارة الامريكية، فان العراق جاء بالمرتبة العاشرة في أكبر مستورد للأرز الامريكي.

وقالت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الدول المستورد للأرز الأمريكي للعام 2021- 2022 جاءت المكسيك بالمرتبة الأولى بأكبر مستورد للأرز الامريكي وبواقع 739.9 الف طن، تليها بالمرتبة الثانية امريكا الوسطى بكمية 531.1 الف طن، وتأتي بعدها هايتي بالمرتبة الثالثة 444.7 الف طن، وتأتي اليابان رابعا بـ 310.8 آلاف طن، وتأتي كندا خامسا بـ 232.8 الف طن".

وتابعت ان "كوريا الجنوبية جاءت سادسا بـ 139 الف طن، وجاءت كولومبيا سابعا بـ 131.1 الف طن، وجاءت فنزويلا ثامنا بـ 100.9 الف طن ، وجاءت السعودية تاسعا بـ 100.7 الف طن، وجاء العراق بالمرتبة العاشرة بـ 79.6 الف طن، وجاء الاردن بالمرتبة 11 بـ 77.1 الف طن، وجاءت تايوان بالمرتبة 12 بـ 57.4 الف طن، وجاءت المملكة المتحدة بالمرتبة 13 بـ 26 الف طن، وجاءت جمهورية الدومنيكان بالمرتبة 14 بـ 24.4".