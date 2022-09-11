العراق يحتل المرتبة الرابعة من بين أكبر الدول إستيراداً للصناعات الأردنية

شفق نيوز/ اعلنت الاردن، يوم الاحد، ان العراق رابع أكبر مستورد لصناعة عمان خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي.

وقالت غرفة صناعة عمان الاردنية في تقرير لها، ان "صادرات الغرفة خلال 8 اشهر من العام الحالي 2022 وصلت إلى 4.819 مليارات دينار، مقابل 3.177 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي".

واضافت الى ان "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

واشارت الى ان "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال 7 اشهر من العام الحالي ما قيمته 2.509 مليار دينار"، مبينة ان "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال 7 اشهر من العام الحالي 2022 إلى 383 مليون دينار مقابل 349 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 10 بالمئة".

واوضحت ان "صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيمياوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الاخرى".

يذكر ان العراق يستورد معظم السلع والبضائع من دول الجوار وخاصة تركيا وايران بعد ان كانت الاردن سوقا كبيرا للعراق في فترة التسعينات من القرن الماضي في فترة الحصار الاقتصادي على البلاد.