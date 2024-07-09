العراق يحتل المرتبة الرابعة من بين كبار مصدري النفط للصين في حزيران الماضي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة الجمارك الصينية، يوم الثلاثاء، ان العراق احتل المرتبة الرابعة كأكبر مصدر للنفط الى الصين خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.

وأظهرت الإدارة، في إحصائية لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن صادرات العراق النفطية إلى المصافي الصينية المستقلة خلال شهر حزيران من عام 2024 بلغت 1.342 مليون طن متري او ما يعادل (9.796) ملايين برميل بارتفاع عن شهر ايار حيث بلغ 699 مليون طن متري او ما يعادل (5.102) ملايين برميل، ومرتفعا عن نفس شهر من عام الماضي 2023 بنسبة 72.1‎%‎ حيث بلغ 780 مليون طن متري او مايعادل (5.694) ملايين برميل.

وأوضحت أن العراق احتل المرتبة الرابعة من بين الدول العشر الكبار المصدرة للنفط الى المصافي الصينية المستقلة خلال شهر الماضي مبينة أن "العراق جاء بعد كل من ماليزيا بلغت 7.118 ملايين طن متري، تليها السعودية في المركز الثاني 3.071 ملايين طن متري، تليها روسيا في المركز الثالث حيث بلغت 2.369 مليون طن متري.