العراق يحتل المرتبة الرابعة في واردات تركيا مطلع 2021

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الرابعة في واردات تركيا خلال شهر كانون الثاني للعام الحالي 2021، بحسب البيانات الصادرة من معهد الإحصاء التركي .

وقال المعهد في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "صادرات تركيا لشهر كانون الثاني للعام 2021 بلغت 15 مليار و45 مليون دولار بزيادة 2.3٪ عن شهر كانون الثاني من عام 2020، فيما بلغت الواردات 18 مليار 79 مليون دولار بانخفاض 5.9٪ مقارنة بشهر كانون الثاني العام 2020".

واضاف انه "وبحسب الأنشطة الاقتصادية، بلغت نسب منتجات الصناعات التحويلية والزراعة والغابات والصيد والتعدين في إجمالي الصادرات التركية 93.8٪ و 4.0٪ و 1.7٪ على التوالي، فيما كانت نسب السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية في إجمالي الواردات التركية 76.3٪ و 13.9٪ و 9.7٪ على التوالي".

وأشارت إلى أن "ألمانيا هي الدولة الشريكة الرئيسية للصادرات التركية وبواقع بمليار 455 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 933 مليون دولار ، وإيطاليا بـ864 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ813 مليون دولار، وفرنسا بـ738 مليون دولار. وبلغت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الصادرات التركية 31.9٪ في كانون الثاني 2021".

وأوضحت أن "الصين كانت الدولة الأولى لواردات تركيا بقيمة 2 مليار و 200 مليون دولار، تليها روسيا بمليار 829 مليون دولار وألمانيا بمليار 511 مليون دولار والعراق 809 ملايين دولار والولايات المتحدة 729 مليون دولار، وكانت نسبة الدول الخمس الأولى من إجمالي الواردات 39.1٪ في كانون الثاني 2021".