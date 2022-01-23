العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد التفاح التركي

شفق نيوز/ اعلن مجلس المصدرين الأتراك، ان العراق جاء رابعا من بين دول العالم باستيراد التفاح التركي خلال العام 2021.

وقال المجلس في بيان، ان "قيمة الصادرات التركية من التفاح بلغ 180 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة بمعدل 63.17 بالمئة، مقارنة مع 2020، إذ بلغت القيمة حينها 110 ملايين و340 ألف دولار.

واضاف ان "صادرات تركيا من التفاح وصل إلى 80 دولة حول العالم"، مبينا ان "الهند تصدرت قائمة الدول المستوردة للتفاح التركي، بواقع 68 مليون دولار تلتها روسيا 36 مليون دولار، فيما جاءت ليبيا ثالثة بـ16 مليون دولار، ثم العراق بـ15 مليونا دولار".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت ومنذ سنوات قلائل حظر استيراد الخضر والفواكه، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء لدعم المنتج المحلي إلا أنها تسمح في الوقت ذاته بإستيراد السلع التي تشهد نقصا في الأسواق المحلية.