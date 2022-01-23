سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد التفاح التركي

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-23T07:03:19+0000
العراق يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استيراد التفاح التركي

شفق نيوز/ اعلن مجلس المصدرين الأتراك، ان العراق جاء رابعا من بين دول العالم باستيراد التفاح التركي خلال العام 2021.

وقال المجلس في بيان، ان "قيمة الصادرات التركية من التفاح بلغ 180 مليون دولار خلال العام الماضي، بزيادة بمعدل 63.17 بالمئة، مقارنة مع 2020، إذ بلغت القيمة حينها 110 ملايين و340 ألف دولار.

واضاف ان "صادرات تركيا من التفاح وصل إلى 80 دولة حول العالم"، مبينا ان "الهند تصدرت قائمة الدول المستوردة للتفاح التركي، بواقع 68 مليون دولار تلتها روسيا 36 مليون دولار، فيما جاءت ليبيا ثالثة بـ16 مليون دولار، ثم العراق بـ15 مليونا دولار".

وكانت الحكومة العراقية قد قررت ومنذ سنوات قلائل حظر استيراد الخضر والفواكه، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء لدعم المنتج المحلي إلا أنها تسمح في الوقت ذاته بإستيراد السلع التي تشهد نقصا في الأسواق المحلية.

related

العراق ثالث اكبر مستورد للفواكه والخضروات الطازجة من تركيا

Date: 2021-12-15 07:17:30
العراق ثالث اكبر مستورد للفواكه والخضروات الطازجة من تركيا

العراق يتبوأ المرتبة الخامسة في إستيراد الموبيليا التركية

Date: 2021-04-11 05:58:24
العراق يتبوأ المرتبة الخامسة في إستيراد الموبيليا التركية

37 مليون دولار قيمة صادرات "اللالنكي" التركي الى العراق في 2020

Date: 2021-01-04 10:01:48
37 مليون دولار قيمة صادرات "اللالنكي" التركي الى العراق في 2020

العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

Date: 2020-12-09 08:29:45
العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

العراق يتبوأ المرتبة الأولى في إستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا

Date: 2021-05-02 06:25:16
العراق يتبوأ المرتبة الأولى في إستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا

العراق ثاني اكبر مستورد للاحذية التركية

Date: 2021-06-06 09:53:16
العراق ثاني اكبر مستورد للاحذية التركية

خلال 9 أشهر .. العراق ضمن أكثر الدول إستيراداً للفواكه والخضر من تركيا

Date: 2021-10-20 06:29:40
خلال 9 أشهر .. العراق ضمن أكثر الدول إستيراداً للفواكه والخضر من تركيا

العراق ثاني أكبر مستورد للتبغ من تركيا

Date: 2021-05-18 07:43:16
العراق ثاني أكبر مستورد للتبغ من تركيا