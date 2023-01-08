العراق يحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأكثر إستيراداً للسلع التركية في 2022

شفق نيوز/ حلّ العراق في المرتبة الخامسة في استيراد السلع والبضائع التركية فيما كانت لألمانيا حصة الأسد حيث جاءت في المرتبة الأولى من بين خمس دول الأكثر إستيراداً من تركيا.

وسجلت الصادرات التركية إلى ألمانيا رقما قياسيا العام الماضي بواقع 18 مليارا و910 ملايين دولار، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين في تركيا، تعد ألمانيا من بين أهم الشركاء التجاريين للبلاد.

وأضافت المعطيات أن ألمانيا تعد من بين الدول صاحبة أكبر عدد من الشركات النشطة في تركيا بنحو 7 آلاف و600 شركة.

ولفتت إلى أن الصادرات التركية سجلت زيادة بنسبة 6.9 بالمئة في 2022 مقارنة مع العام 2021، ووصلت إلى 18 مليارا و910 ملايين دولار.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية من حيث قيمة الصادرات إليها بواقع 14 مليارا و362 مليونا، ثم بريطانيا بـ 12 مليارا و250 مليونا، وإيطاليا رابعة بـ 11 مليارات و231 مليونا، والعراق خامسا بـ 10 مليارات و477 مليون دولار.

ومطلع العام الجديد، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن صادرات بلاده سجلت 254.2 مليارا دولار في 2022.