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العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-29T05:47:27+0000
العراق يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية

شفق نيوز/ أعلنت جمعية صناع الألبان ومنتجات الألبان المعبأة (ASÜD)، يوم الثلاثاء، ان العراق حل بالمرتبة الثانية من بين أكثر الدول المستوردة للحليب والألبان التركية خلال العام 2021.

وقال رئيس الجمعية هارون تشالي في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "صادرات الحليب ومنتجات الالبان التركية ارتفعت بشكل غير مسبوق بالرغم من اضطراب سلسلة التوريد في الوباء"، مبينا ان "صادرات هذا القطاع بلغت 438.6 مليون دولار خلال العام 2021 بزيادة 45.7 في المائة عن العام الذي سبقه، وتصل هذه الصادرات الى 500 مليون دولار مع إضافة الآيس كريم واللاكتوز".

واضاف ان "مصر احتلت المرتبة الاولى من بين الدول المستوردة للحليب ومنتجان الالبان التركية خلال العام 2021 و بقيمة اجمالية بلغت 69 مليون دولار ، يليها العراق ثانيا بـ60.5 مليون دولار والجزائر في المركز الثالث".

واشار تشالي الى ان "الشهرين الأولين من العام الجاري 2022، بلغ حجم صادرات القطاع الحليب ومنتجات الالبان 95.6 مليون دولار بزيادة نسبتها 53 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق" ، لافتا الى ان "أكثر المنتجات المصدرة هي الحليب والقشدة والزبدة ومصل اللبن".

ويستهلك العراق معظم انتاج الحليب ومنتجات الالبان من المنتج المحلي، الا انه يستورد ايضا من تركيا وايران التي تعتبران الدولتين الرئيستين في تصدير هذه المنتجات للعراق.

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