العراق يحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر الدول المستوردة للأرز الأمريكي

شفق نيوز/ بينما تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أقل من 2% من إنتاج الأرز العالمي، فإنها تشحن ما يقرب من 5% من الصادرات العالمية، وهي حاليًا خامس أكبر مصدر، وبالتالي، تعد الصادرات مهمة لصناعة الأرز في الولايات المتحدة، حيث يتم تصدير حوالي 45% من المحصول كل عام.

وحسب وزارة الامريكية، فان العراق جاء بالمرتبة الثامنة في أكبر مستورد للأرز الأمريكي للعام 2023.

وقالت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الدول المستوردة للأرز الأمريكي للعام 2023 جاءت المكسيك بالمرتبة الأولى بأكبر مستورد للأرز الأمريكي وبواقع 638.1 الف طن، تليها بالمرتبة الثانية أمريكا الوسطى بكمية 633.3 ألف طن، وتأتي بعدها هايتي بالمرتبة الثالثة 421 الف طن، وتأتي اليابان رابعا بـ 293 الف طن، وتأتي كندا خامسا بـ 250.7 ألف طن".

وتابعت ان "كولومبيا جاءت سادسا بـ 136 الف طن، وجاءت كوريا الجنوبية سابعا بـ 132 الف طن، وجاء العراق ثامنا بـ 111.3 الف طن، وجاءت السعودية تاسعا بـ109.6 آلاف طن، وجاءت فنزويلا في المرتبة العاشرة بـ 82.4 الف طن، وجاء الاردن بالمرتبة 11 بـ 64.8 الف طن، وجاءت تايوان بالمرتبة 12 بـ 56.1 الف طن، وجاءت الدومنيكان بالمرتبة 13 بـ 25.9 الف طن، وجاءت المملكة المتحدة بالمرتبة 14 بـ 24.9 ألف طن".