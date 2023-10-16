العراق يحتل المرتبة الثالثة مجدداً بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت هيئه الإحصاء التركية، يوم الاثنين، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة بين أكثر الدول شراء للعقارات خلال الشهر الجاري، وهي المرتبة نفسها التي احتلوها في الشهر السابق.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن مبيعات المنازل انخفضت بنسبة 9.5% في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وأصبحت 102 ألف و656 عملية شراء، وحصلت إسطنبول على الحصة الأعلى بنسبة 14.9%، بمعدل 15 ألفاً و247 مبيعات عقارات، وجاءت أنقرة في المركز الثاني بمبيعات بلغت 9048 عقاراً، وأزمير بمبيعات بلغت 5476 عقاراً بحصة 8.8%.

وأشار التقرير إلى أن الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أيلول/ سبتمبر الماضي بعدد 722 منزلاً، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 327 منزلاً، والعراقيون ثالثاً بـ191 منزلاً، والألمان رابعاً بـ148 منزلاً، والأوكرانيون خامساً بعدد 122 منزلاً.

ومن الدول العربية جاءت الكويت بعد العراق من حيث شراء المنازل في تركيا بـ96 منزلاً، تليها مصر 59 منزلاً، والسعودية 56 منزلاً، ومن ثم قطر 40 منزلاً، وأخيراً جاءت اليمن بـ38 منزلاً.

ولطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان/ أبريل 2022 بعد هيمنة روسيا على العقارات التركية.