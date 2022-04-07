العراق يحتل المرتبة الثالثة في إستيراد السلع غير النفطية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلن متحدث مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي تسجيل الصادرات غير النفطية مستوى 5.102 مليار دولار في الشهر الأخير من السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022.

وقال لطيفي في بيان رسمي، إن الصادرات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 37 بالمئة على أساس سنوي.

وأضاف أن التجارة غير النفطية لايران في الشهر المذكور بلغت 11.538 مليار دولار وهو أعلى مستوى يسجل في شهر واحد منذ سنوات ولاسيما في فترة الحظر وممارسة سياسات "الضغوط القصوى" ضد البلاد.

وأوضح لطيفي أن تجارة ايران غير النفطية بلغت 14.539 مليون طن بقيمة 11.538 مليار دولار في هذا الشهر ، حيث سجلت الصادرات الايرانية 10.117 ملايين طن بقيمة 5.102 مليارات دولار في مقابل توريد 4.442 ملايين طن من السلع بـ 6.436 مليارات دولار.

كما أشار المسؤول الحكومي إلى الاسواق الرئيسية المستوردة للسلع الايرانية في شهر آذار/مارس الماضي، مبيّنا أن الصين تصدرت القائمة باستيرادها 3.348 ملايين طن من السلع بقيمة 1.689 مليار دولار تلاها تواليا كل من الامارات بـ 923 الف طن بقيمة 699 مليون دولار، والعراق 1.864 مليون طن بـ 694 مليون دولار فضلا عن تركيا 434 الف طن و480 مليون دولار، وافغانستان 342 الف طن بـ 184 مليون دولار.