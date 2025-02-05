العراق يحتل المرتبة الاولى في السياحة العربية الى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، يوم الاربعاء، ان العراق احتل المرتبة الاولى في لائحة البلدان العربية في عدد الزائرين الى تركيا في العام الماضي 2024.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ، ان "العراق احتلّ المرتبة الاولى بعدد الزوار الى تركيا في 12 شهرا حيث بلغ 968 الفاً و 834 سائحاً، منخفضا بنسبة 7.8% مقارنة بالعام 2023 الذي بلغ مليونا، و 51 الفاً، و 721 سائحا، و منخفضا بنسبة 13 %عن العام 2022 الذي بلغ عدد السياح العراقيين مليونا، و 208 آلاف، و 895 سائحا".

وأضافت الوزارة أن "السعودية جاءت ثانيا بعدد السياح 869 الفا و 453 سائحا، ومن ثم جاءت الجزئر ثالثا بعدد 324 الفا و 42 سائحا، ومن ثم الأردن رابعا بعدد 301 الفا و 641 سائحا، وجاءت الكويت خامسا بعدد السياح 264 ألفا و440 سائحا".