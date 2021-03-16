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العراق يحتل المرتبة الاولى بأستيراد السجاد الإيراني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-16T08:41:40+0000
العراق يحتل المرتبة الاولى بأستيراد السجاد الإيراني

شفق نيوز/ اعلن رئيس دائرة الصناعة والمناجم والتجارة في آران وبيدکل الايرانية أمير عباس شاكري يوم الثلاثاء، ان العراق احتل المرتبة الاولى بأستيراد السجاد  الايراني.

وقال شاكري في تصريح صحفي، "انه تم تصدير ما قيمته 187 مليوناً و300 ألف دولار من السلع غير النفطية من هذه المدينة إلى دول أخرى منذ بداية العام الحالي".

وأضاف ان "زنة هذه البضائع  بلغت نحو 349 ألف طن وتشمل 75٪ من حديد التسليح و 24٪ للسجاد والصناعات المرتبطة به و 1٪ من البضائع الأخرى".

واشار شاكري الى ان "مدينة آران وبيدکل تنتج سنويا ما يقارب من 60 مليون متر مربع من السجاد المصنوع اليا، مبينا ان العراق وافغانستان اكثر الدول استيرادا للسجاد الايراني".

 

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