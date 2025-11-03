العراق يحتل المراتب الأخيرة عربياً و86 عالمياً في استخدام الذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- واشنطن

حل العراق في المراتب الأخيرة عربياً والمرتبة 86 عالمياً من أصل 147 دولة في مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير "انتشار الذكاء الاصطناعي" الصادر عن معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة مايكروسوفت.

وأوضح المعهد في تقريره، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق جاء في المرتبة 13 عربياً في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل، بنسبة 10.3%، وهو بذلك يحتل المرتبة الأخيرة عربياً".

وأشار التقرير إلى أن "نسبة استخدام العراق منخفضة مقارنة بحجمه الاقتصادي، ما يعكس عدم الاستثمار الكافي في التحول الرقمي والتعليم التقني".

وعربياً، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وعالمياً بنسبة 59.4%، تلتها قطر 35.7%، الأردن 25.4%، لبنان 24.8%، السعودية 23.7%، وعمان 22.6%.

وجاءت بقية المراتب العربية كالتالي: الكويت سابعاً 17.7%، ليبيا ثامناً 12.7%، مصر تاسعاً 12.5%، تونس عاشراً 12.3%، الجزائر الحادية عشر 11.3%، المغرب الثانية عشر 10.5%، يليها العراق في الثالثة عشر، سوريا الرابعة عشر 6.7%، إريتريا الخامسة عشر 6.4%، والسودان السادسة عشر 6.4%.

وعالمياً، تصدرت الإمارات القائمة بنسبة 59.4%، تلتها سنغافورة 58.6%، النرويج 45.3%، أيسلندا 41.7%، وفرنسا 40.9%، فيما جاءت كمبوديا في ذيل القائمة بنسبة 4.6%.