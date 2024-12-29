العراق يحتضن معرضاً للصناعات العربية في العام 2025

شفق نيوز/ من المقرر أن يشهد العراق اقامة معرض للصناعات العربية في العام المقبل لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية.

صرح بذلك الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية محمود الجراح في بيان، والذي قال فيه إن، "المعرض يهدف إلى توفير منصة واسعة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات الصناعية العربية، وتسليط الضوء على الإمكانات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها الدول العربية في مختلف المجالات".

وأضاف، أن "المعرض يستهدف كذلك تعزيز التعاون الصناعي العربي من خلال تسهيل التواصل بين الشركات والمؤسسات الصناعية العربية، فضلا عن تشجيع تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وزيادة التجارة البينية العربية وتوفير فرص جديدة للشركات العربية لعرض منتجاتها وخدماتها على أسواق جديدة".

تابع الجراح أن الاتحاد يسعى لدعم الصادرات العربية من خلال المساهمة في زيادة الوعي بالمنتجات العربية في الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات العربية.